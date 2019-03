شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب ديسباسيتو يزور مسجد الشيخ زايد الكبير بالإمارات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إحيائه فعاليات النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، زار المطرب لويس فونسى صاحب الأغنية الشهيره ديسباسيتو، مسجد الشيخ زايد الكبير فى دولة الإمارات.

ونشر لويس فونسى صورته خلال زيارته مسجد الشيخ زايد الكبير فى أبو ظبى، والتى لاقت استحسانا كبيرا من متابعيه على السوشيال ميديا.



مطرب ديسباسيتو

يذكر لويس فونسى قدم أوبريت "where I am supposed to be"، فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات، بمشاركة النجوم حسين الجسمى، تامر حسنى، أصالة، والمطربة الكندية أفريل لافين، وشارك فى تأليفه جرج ويلز، كوينسى جونز، نينا وودفورد، بالإضافة إلى نجم فرقة "وان ريبابليك" راين تيدر.





وشهد حفل الافتتاح حضورًا ضخمًا بمشاركة أكثر من 190 دولة و7500 رياضى، وتستمر فعاليات الدورة حتى 21 مارس الحالى.