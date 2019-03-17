شكرا لقرائتكم خبر عن هل زرع الممثل الشاب جيك بول كاميرا على ذراعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الممثل الشاب ونجم اليوتيوب جيك بول حالة من الجدل، بعد عرضه تقنية جديدة قال فيها إنه أجرى عملية جراحية لزراعة كاميرا فيديو فى ذراعه، وهو ما لا يصدقه متابعو الممثل الشاب.



جيك بول

وظهر اليوتيوبر الشهير جيك بول فى فيديو، يشرح فيه الإجراءات التى خاضها لدمج كاميرا فيديو فى أحد ذراعيه، خلال زيارة إلى المستشفى التى تمت فيها الجراحة.

Advertisements

وأضاف جيك بول، من خلال فيديو عبر قناته على يوتيوب، أنه ذهب لإجراء جراحه فى يده لدمج زراع روبوتية فى يده، ليظهر بعد ذلك أن العملية تمت بالفعل، وعقب عرض الفيديو نشر العديد من المتابعين على الفيديو تعليقات سلبية تؤكد أنها مشاهد غير حقيقية، وأنه رغم التطور الطبى الكبير إلا أن مثل هذه العمليات لن نجدها إلا فى أفلام الخيال العلمى فقط، وليس لها وجود فى الواقع خلال الوقت الحالى.

يذكر أن جيك بول هو ممثل أمريكى ونجم على يوتيوب، وتحظى قناته بأكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.