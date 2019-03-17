شكرا لقرائتكم خبر عن "عجبى عليك يا زمان" تجمع رامى صبرى والشاعر هانى رجب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب رامى صبرى من تسجيل أغنية تحمل اسم "عجبى عليك يا زمان" من كلمات هانى رجب وألحان مديح محسن وتوزيع طارق توكل، وهى الأغنية التى يراهن عليها رامى خلال ألبومه المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث يقدمها رامى بشكل مختلف عن أعماله السابقة حسبما أكد شاعر الأغنية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى معادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه القادم.

وكان رامى صبرى طرح مؤخرا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.