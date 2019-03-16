أحمد حلمي لراقص جزائري: يخرب بيتك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قدم المتسابق شايمن بوضيف من الجزائر، عرضًا في "البريك دانس" ضمن حلقة برنامج " ARABS GOT TALENTS"، اليوم السبت.

رقص شايمن بحرفية على مسرح البرنامج، الذي أذهل الفنان أحمد حلمي، بشكل جعل الأخير يعلق "يخرب يتك".