أحمد حلمي لراقص جزائري: يخرب بيتك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
قدم المتسابق شايمن بوضيف من الجزائر، عرضًا في "البريك دانس" ضمن حلقة برنامج " ARABS GOT TALENTS"، اليوم السبت.
رقص شايمن بحرفية على مسرح البرنامج، الذي أذهل الفنان أحمد حلمي، بشكل جعل الأخير يعلق "يخرب يتك".
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