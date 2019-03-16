فيديو| بالباركور "FREE STYLE AIR" يبهر جمهور "أراب جوت تالنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: قدم فريق "FREE STYLE AIR" عرضًا مذهلاً في الباركور، اليوم السبت، ضمن حلقة برنامج "ARABS GOT TALENT" لاكتشاف المواهب. أقنع الفريق لجنة حكم البرنامج، وعلقت الفنانة نجوى كرم على العرض بـ"حلو".

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