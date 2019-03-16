منة فضالي لمصطفى خاطر: "يا درش يا جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

هنأت الفنانة منة فضالي صديقها الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاده الـ 34، الذي احتفل به أمس.

نشرت فضالي صورة جمعتها بخاطر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا درش، يا جدع عقبال 100 سنة يا رب كلها نجاح وصحة وسعادة يارب، يا أبو قلب أبيض".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تنتظر عرض فيلمها الكويتي "إتيكيت". ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق. وهو عمل من تأليف وإخراج نايف الرشيد.​