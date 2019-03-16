فتاتان سعوديتان تبهران "أراب جوت تالت" بألعاب الخفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: استضاف برنامج "ARABS GOT TALENT" اليوم السبت، موهبتين جديدتين من المملكة العربية السعودية، في ألعاب الخفة. الشقيقتان قدمتا عرضًا أبهر جمهور البرنامج، بعدما وضعت إحداهما دُمية داخل صندوق، قبل أن تغلقه، وتخرج منه شقيقتها بدلاً من الدمية، تاركة لجنة الحكم في حيرة من حيلتهما. تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.

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