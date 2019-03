فريق سعودي يحول مسرح "أراب جوت تالنت" لغرفة عمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أبهر فريق "JUST LOOK" من المملكة العربية السعودية حضور حلقة اليوم من برنامج " ARABS GOT TALENT"، بموهبة رائعة في الرقص الاستعراضي.

قدم الفريق عرضًا مختلف لرقصة يؤديها أشخاص بدوا كأنهم يجرون جراحة داخل غرفة عمليات. وقد علقت الصفحة الرسمية للبرنامج بـ"إنستجرام" على أداء الفريق بجملة: "فريق Just Look ينقل غرفة العمليات إلى المسرح في رقصة استثنائية".

تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر. وتعرض الحلقات على شاشة "MBC" السبت من كل أسبوع.