بالصور- افتتاح معرض أفيشات السينما التونسية في "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على هامش فعاليات دورته الثامنة، مساء اليوم السبت 16 مارس، افتتاح معرض أفيشات 30 فيلمًا تونسيًا من أهم الأعمال التونسية.

يأتي المعرض في إطار الاحتفاء بدولة ضيف الشرف "تونس"، وحضر افتتاحه مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، الرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للفيلم العربي، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، السفير التونسي في مصر نجيب المنيف.

وضم المعرض أفيشات أفلام "نحبك هادي"، "الزيارة"، "زينب تكره الثلج".

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