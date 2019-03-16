بالصور.. شيري عادل تنشر صورًا لرحلة ببولاندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من رحلتها السياحية في بولاندا. وقد نالت الصور إعجاب ومتابعي شيري.

يُذكر أن الفنانة شيري عادل تعود للعمل في السينما بفيلم "طلعت حرب 2" المقرر انطلاق تصويره قريبًا.​

