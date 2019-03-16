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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الشابة شيري عادل، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من رحلتها السياحية في بولاندا. وقد نالت الصور إعجاب ومتابعي شيري.
يُذكر أن الفنانة شيري عادل تعود للعمل في السينما بفيلم "طلعت حرب 2" المقرر انطلاق تصويره قريبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شيري عادل تنشر صورًا لرحلة ببولاندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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