بعد صعود الأهلي.. نجوم الفن: المستحيل ليس أهلاويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استطاع النادي الأهلي التغلب على نادي شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الشياطين الحمر بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

تقدم الأهلي بهدف لمدافع الساورة في مرماه، وأضاف للأهلي مروان محسن، قم حسين الشحات محرزًا الهدف الثالث.

تفاعل نجوم الفن مع أحداث المباراة بعدة تغريدات، نرصدها لكم في التقرير التالي:

نبيل الحلفاوي

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نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، معلقًا: "قلتلكم معلول في الماتش ده مهم، مروان عاد إلى ما قبل الإصابة، أزارو مكان مروان إن ظهر عليه الإرهاق، ومحمود وحيد إن لزم الأمر لإراحة معلول وأيضا لزيادة التركيز الدفاعي، صلاح محسن مكان أحد الجناحين".



ندى بسيوني

وكتبت الفنانة ندى بسيوني: "مبروك للأهلي.. يوم نصره ليا عيد"، وأضافت في تغريدة أخرى: "الحمد لله على الصعود لربع النهائي، المستحيل ليس أهلاويًا".





مصطفى بسيط

وعلق الفنان مصطفى بسيط: "تحية واجبة لرجالة الأهلي وانتصار مهم لتكملة المسيرة والوصول للكأس، إفريقيا يا أهلى، برافو مروان محسن مجهود كبير واضح، راجل يلا فى إيه، على معلول أحسن باك شمال في إفريقيا". ​

