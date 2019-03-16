بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بصعود الأهلي بعد التغلب على شبيبة الساورة

حرص عدد من نجوم الفن علي الاحتفال بصعود نادي الأهلي، حيث استطاع التغلب على نادي شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحجز الشياطين الحمر بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

وفي هذا التقرير ترصد "الوفد" تفاعل نجوم الفن مع أحداث المباراة:

وجاء في المقدمه الفنان نبيل الحلفاوي،

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حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التديونات"تويتر"، تغريده كاتبًا: "قلتلكم معلول في الماتش ده مهم، مروان عاد إلى ما قبل الإصابة، أزارو مكان مروان إن ظهر عليه الإرهاق، ومحمود وحيد إن لزم الأمر لإراحة معلول وأيضا لزيادة التركيز الدفاعي، صلاح محسن مكان أحدالجناحين".

وكتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي بموقع التديونات"تويتر"، في التغريدة: "مبروك للأهلي.. يوم نصره ليا عيد"، وأضافت في تغريدة أخرى: "الحمد لله على الصعود لربع النهائي، المستحيل ليس أهلاويًا".

وعلق الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم مسرح مصر، كاتبًا: "تحية واجبة لرجالة الأهلي وانتصار مهم لتكملة المسيرة والوصول للكأس، إفريقيا يا أهلى، برافو مروان محسن مجهود كبير واضح، راجل يلا فى إيه، على معلول أحسن باك شمال في إفريقيا". ​