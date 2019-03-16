بالفيديو .. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها بدون عمرو دياب

تحتفل الفنانة دينا الشربيني، بعيد ميلادها والذي يحل غدًا، حيث نشر الممثل عمر السعيد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو من احتفاله مع دينا الشربيني بعيد ميلادها أثناء تواجدهما في أحد المطاعم.

وعلق على الفيديو كاتبًا: "عيد ميلادها سعيد "دو دو"، وعلى رأى الهضبة يتعلموا يتعلموا".



على جانب آخر تشارك دينا الشربيني في شهر رمضان المقبل بمسلسل "زي الشمس" التي تعمل على تصويره حاليا،

وتجسد من خلاله دور محامية.

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يذكر أن مسلسل "زي الشمس" ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق وهو مأخوذ من فكرة المسلسل الإيطالي Sisters، وتدور أحداثه حول شقيقتين وهما ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني، وخلال الأحداث تتعرض ريهام للقتل وتبحث دينا الشربيني وهي محامية عن قاتل شقيقتها.

المسلسل كان يحمل في البداية عنوان "يوم

وليلة"، لكن تم تغييره إلى "زي الشمس"، والذي يعد التعاون الرابع بين الكاتبة مريم ناعوم وبين المخرجة كاملة أبو ذكري بعد سلسلة من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا مثل "ذات" و"سجن النسا" و"واحة الغروب".

مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وسوسن بدر، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من إخراج كاملة أبو ذكري، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإنتاج محمد مشيش.