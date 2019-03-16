بمشاركة إيمى سمير وريهام عبد الغفور.. فنانون يطلقون حملة ضد تعذيب الحيوانات

شارك عدد من الفنانين في حملة"ضد تعذيب الحيوانات"، مطالبين بقانون يحمى الحيوانات من التعذيب، ومنع تصديرها للبلاد التي تأكل لحوم الكلاب والحمير.

وقام بنشر الفيديو الفنان محمد حاتم، عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصو والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق كاتبًا: "واجبنا كبشر هو حماية كل مخلوقات ربنا،

ما ينفعش نفضل ساكتين قدام ممارسات شخصية وقرارات مؤذية بتتاخد ضد مخلوقات ضعيفة".

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وأضاف: "أخلاقنا ومسئوليتنا تجبرنا إننا نتحرك حالًا لحمايتهم، وجودنا في جلسة اليوم السبت ١٦ مارس ٩ صباحًا بمجلس الدولة مهم للمطالبة بقانون

لحماية الحيوان ووقف أي نية لتصديرهم لبلاد تاكلهم، كن صوت من لا صوت لهم".

وظهر في الفيديو كل من الفنانين أحمد فهمى، محمد حاتم، ايمى سمير غانم، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين.