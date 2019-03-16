بالفيديو.. متسابق يحصل على لقب العفريت في أرب جوت تالنت

استقبل مسرح برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent المذاع على شاشة MBC ، المتسابق ياسين بربوشي، الذي قدم علي المسرح لوحة راقصة عصرية، وحصل على لقب العفريت. لوحة راقصة عصرية، وحصل على لقب العفريت. يذكر أن تتكون لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent أرب جوت تالنت من الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر، والفنانة نجوى كرم، و تقديم الإعلامية ريا أبي الراشد وكذلك المغني السعودي قصي خضر.

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