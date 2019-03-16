شاهد.. تعليق "ريد هوت تشيلي بيبرز" الأول علي نجاح حفلهم بالأهرامات

علق الموسيقي الأمريكي شاد سميث، أحد أعضاء فريق الروك العالمي "ريد هوت تشيلي بيبرز"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، علي نجاح حفلهم الأول في مصر، والذي أقيم مساء أمس الجمعة، وسط حضورالآلاف من الجماهير المحبة للفريق، على سفح الأهرامات بمنطقة الجيزة.
حيث نشر سميث صورة من الحفل، وعلق عليها كاتبًا: "شكرًا لكل من أتوا من كل أنحاء
يذكر أن فرقة "ريد هوت تشيلي بيبرز" أمريكية، تأسست في لوس أنجلوس عام 1983، وتركز موسيقاها على تقديم أنواع مختلفة من أغاني البانك روك، سايكيديلك روك، إلى جانب ابتكارهم العديد من المقاطع الموسيقية.
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