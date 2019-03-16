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بالصور .. افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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صورة من حفل افتتاح المهرجان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صورة من حفل افتتاح المهرجان

انطلقت، أمس الجمعة، الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، من داخل معبد الكرنك أول مرة، بعد أن كانت الساحة الأمامية تحتضنها سابقاً.

حضر الافتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، ومحافظ الأقصر، فضلاً عن الفنان محمود حميدة رئيس الدورة الشرفي، كما استقبلت فرقة "الدفافة" الشهيرة في أسوان ضيوف المهرجان.


وشارك ضمن الحفل وفد من تونس، التي تعتبر ضيف شرف الدورة، شاملاً 30 سينمائياً وفناناً ومبدعاً أبرزهم المنتجيْن درة بوشوشة، ونجيب عياد، والمنتج المخرج رضا الباهي، إلى جانب المخرجيْن نوري بوزيد ومفيدة التلاتلي.   

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كما حضر الافتتاح 180 ضيفاً أفريقياً، وشهِده من النجوم المصريين محمود حميدة، لبلبة، باسل خياط، أمينة خليل، إضافةً إلى صبرى فواز، طارق عبدالعزيز، ومي سليم، سلوى محمد علي، منى هلا، أحمد عبدالله محمود، مع نسرين أمين وبشرى وحمزة العيلي وعمرو عبدالعزيز، وإلهام شاهين.

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وظهرت الأضواء الخاصة بمعبدالكرنك في خلفية المسرح ما ساهم في إبراز أهمية الأثر التارخي، بينما صُمِّم الديكور على شكل القارة الأفريقية. 

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وقدّمت الحفل، الإعلامية والناقدة أومي ندور من السنغال، بِرفقة تسنيم رابح المذيعة السودانية.

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بدأ برنامج الافتتاح بِفقرة فنيه لإحدى أشهر المبدعات في أوكرانيا، وتُدعى أنيتا سانشو، إذ تقدّم رسوماً حول أفريقيا والسينما عبر استخدام الرمال.

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وصعدت على خشبة المسرح فرقة "النيل" للآلات الشعبية، تبِعها "بروموهات" لمحافظة الأقصر، والمكرمين في الدورة الثامنة، المخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو، والمنتجة التونسية درة بشوشة، والممثلة لبلبة، فضلاً عن الفنان آسر ياسين، والمخرج عمر عبدالعزيز والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

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