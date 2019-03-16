لماذا تستخدمُ الملكة إليزابيث توقيعين مُختلفين.. إليكِ السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلكُ الملكة إليزابيث جزءًا غامضًا في حياتها، حتى أنها تُوقّع بطريقتين تعكسان شخصيتين مختلفتين لها.

في حين أنّ كل واحدٍ منّا يملك توقيعًا واحدًا يستخدمه في معاملاته الخاصة، تمتلكُ الملكة إليزابيث توقيعين مختلفين وكلاهما فريد من نوعه في طريقته الخاصة.

وتُوقّع الملكة على الوثائق الرسمية أو دفاتر الضيوف أثناء زيارات الدولة، باسم "Elizabeth R”، حيث يشير الحرف "R" إلى regina - وهي كلمة لاتينية تعني رئيس الدولة أو صاحب التاج - أي أنها تستخدم اسمها المعروف للتوقيع على كل ما يخصّ عملها، او يتعلّق بواجباتها الملكية.

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في حين تستخدم توقيع "ليليت" وهو اسمها المفضّل في الأمور الأخرى، كتوقيع المراسلات المخصصة للعائلة والأصدقاء، كما كتبت، في رسالة بعثت بها إلى جدتها، ماري ماري قالت فيها: "عزيزتي الجدة، شكرًا جزيلًا لك على بيت الدمية الجميلة، أنا أحب ذلك، وقد قمت بتفريغ غرفة الطعام والقاعة.. مع الحب، ليليت".

وأثناء زيارتها لمتحف العلوم الأسبوع الماضي، شاركت أول صورةٍ لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليها بتوقيعها الرسمي Elizabeth R.