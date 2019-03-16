وزيرة الثقافة المصرية: الحراك المسرحي يُشعرني بالفخر.. ولمسات إنسانية يحملها المهرجان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربتْ وزيرةُ الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم عن سعادتها لحضورها حفل مهرجان المسرح العربي في دورته الـ36 والذي يُقام كل عام لتكريم العديد من الفنانين.

وقالت عبدالدايم في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" إنها تعتبر المسرح هو بيتها الكبير الذي تعلّمت فيه كل الفنون، مؤكدةً أنه المصدر الرئيسي للفن الحقيقي والذي لا يُمكن الاستغناء عنه.

وأشادت الوزيرة بمستوى المهرجان والفقرات التي قدّمها الطلاب وخاصةً طلاب معهد "الكونسرفتوار"، موضحةً أن مرور 36 عامًا على هذا المهرجان أكبر دليل على التطور والتجديد الذي يتم في كل دورة.

يُذكر أن الدورة الحالية من مهرجان المسرح العربي هي دورة الفنان زكي طليمات، وأُقيمت تحت شعار "صدق حلمك تتصدق".