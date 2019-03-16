متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصلُ النجم السوري ميلاد يوسف تصوير مشاهده في مسلسل "حوا"، وهو إخراج فادي سليم وإنتاج غولدن لاين.
وكشفَ يوسف عن ملامح شخصيته في العمل خلال زيارة كاميرا "فوشيا" لكواليس التصوير، مبينًا أنه يؤدي شخصية "وديع" الذي يجد نفسه بين قصتي حب تختلفان في النبض والعلاقة.
وأكّد يوسف أن "حوا" ستنتصر دون أن يُعطي تفاصيل عن العلاقة التي يقصدها، لكنه يرى أنها ستنجح معه إلى نهاية السلسلة.
ويُشارك يوسف في بطولة هذه السلسلة كلٌّ من الفنانتين سارة أبي كنعان وميرفا القاضي.
تفاصيل أكثر يُقدّمها النجم ميلاد يوسف في هذا الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلاد يوسف: الجمهورُ متعطشٌ للحب والعشق.. و"حوا" تنتصر دائمًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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