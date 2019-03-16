يوسف الشريف خارج السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي

القاهرة - سارة عبد الستار
قرر الفنان يوسف الشريف تأجيل عرض مسلسله الرمضاني العام المقبل لأنه يحتاج إلي وقت طويل وانتاج ضخم وتجهيزات كثيرة، حتى يخرج العمل بالصورة التي يريدها أسرة العمل.
وكان أخر مسلسل للنجم يوسف الشريف، بعنوان "كفر دلهاب" والذي طرحه في الموسم الرمضاني 2017، وحقق من خلاله نسب مشاهدة عالية عبر قناة "اليوتيوب".
وعلى صعيد السينما، طرح يوسف، مؤخرا، فيلم "بني آدم" من تأليف عمرو سمير عاطف، وبطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي، وإخراج أحمد نادر جلال، ولكنه لم يحقق النجاح الذي يحلم به الشريف، وحصل على ترتيب متأخر بين الأفلام السينمائية التي شاركت في نفس الموسم محققاً إيرادات ضعيفة.
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