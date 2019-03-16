حميد الشاعري يكشف عن كواليس " الاغاني الفلكورية"

استضاف الفنان المصري هشام عباس في برنامجه "شريط كوكتيل" الذي يعرض على قناة "الحياة" في حلقة أمس المطرب حميد الشاعري.

ومن خلال الحلقة تحدث حميد الشاعري عن "الأغنية الفلكورية" من خلال أغنيته الشهيرة "سمرة يا سمرة" وسرد حميد حكاية الأغنية كونها فلكلور منوع من عدة دول عربية من أقاصي شمال أفريقيا في بلاد المغرب مع لمحات من تراث الجزائر ليبيا، حيث تختزل كلماتها وطريقة غناها وموسياها توليفة سماعية مستوحاة من فلكلوريات تلك البلدان، موضحًا لعباس: "أن الأغنية عبارة عن كوكتيل، وتجميعه للأغاني التي تأثر بها خلال نشأته حيث أن والدته مصرية ووالده ليبي"، كما كشف عن حبه للأغاني الشعبي الليبية بشكل خاص، نظرًا لما يكون فيها "على حد وصفه" رجولة بعض الشيء.

وغنى المطرب حميد الشاعري أجمل أغانيه التي قدمها عبر مشواره الفني مثل جلجلي، وعيني التي قدمتها في دويتو مع هشام عباس، وغيرها من الأغاني الأخرى.

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