شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يحقق أمنية طفل سورى.. اعرف قصته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفنان أحمد حاتم أمنية طفل سورى قابله خلال تواجده فى لبنان، حيث لبى رغبته فى نشر صورة تجمعهما سويا على السوشيال ميديا، متمنيا أن يراها.

ونشر الفنان أحمد حاتم صورته برفقة الطفل سورى، وعلق قائلاً: "طفل سورى قابلنى فى إشارة فى لبنان وأنا رايح المطار، ماعرفش إزاى عرفنى فى وسط الهو فيه ده، المهم قالى صورنى ونزلها، وأنا سمعت الكلام أهو.. يا رب يشوفها بقى".



بوست أحمد حاتم

ويخوض النجم أحمد حاتم بمسلسل "حكايتى"، سباق رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتلعب دور البطولة الفنانة ياسمين صبرى، والذى يعتبر الأول لها فى الدراما التليفزيونية، ويضم كوكبة من الفنانين منهم وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.