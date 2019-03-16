شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البرومو الدعائى لـ كليب "القمر" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد رمضان برومو كليب أغنيته الجديدة "the moon" أو "القمر"، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو من إخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة 29 مارس الحالى، بصحبة إحدى فرق الدى جى، ومن المتوقع أن يقدم خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، منها "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" وغيرها.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "زلزال"، الذى سيخوض به الموسم الرمضانى، والذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.