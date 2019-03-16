شكرا لقرائتكم خبر عن "ركبت الجمل واتصورت معاه سيلفى".. جولة للفنانة أفريل لافين فى أبوظبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المغنية الكندية أفريل لافين فى جولة خاصة فى مدينة أبوظبى الإماراتية، على هامش تواجدها للمشاركة فى افتتاح أولمبياد العالمية الخاصة لعام 2019 بإمارة أبوظبى، وظهرت المغنية الكندية وهى تركب أحد الجمال خلال جولتها، وفيما حرصت على التقاط صورة سيلفى على هامش الجولة.



الفنانة أفريل تستعد لركوب الجمل خلال جولتها فى أبوظبى

Advertisements



الفنانة أفريل تلتقط صورة سيلفى مع الجمل



الفنانة أفريل على ظهر جمل خلال جولة فى أبوظبى

وشاركت أفريل لافين مع نخبة من فنانى العرب والعالم فى حفل افتتاح أولمبياد العالمية الخاصة لعام 2019 ، حيث كان مخصصا لها غناء المقاطع الإنجليزية فى الأغنية، بينما غنى النجم البورتوريكى فونسى المقاطع الجزء الخاص باللغة الإسبانية، أما المقاطع التى ستكون باللغة العربية كانت من نصيب حسين الجسمى، تامر حسنى وأصالة، وقالت أفريل: "أنا متحمسة جدًا للمجىء إلى أبوظبي، فلقد عملت مع الأولمبياد الخاصة منذ عدة سنوات، وستكون هذه تجربة مدهشة حقًا لمشاركتى فى أكبر ألعاب أولمبية عالمية خاصة، والأكثر توحيدًا على الإطلاق".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد قد شارك مؤخرا فى حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذى تستضيفه الإمارات حتى 21 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 7500 لاعب ولاعبة يمثلون 200دولة ويتنافسون فى 24 لعبة رياضى.