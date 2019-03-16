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شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. مقتنيات وصور تنشر لأول مرة من منزل جميلة السينما مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر عدد من الصور والمقتنيات الخاصة بجميلة السينما الفنانة الراحلة مديحة كامل، اختصتنا بها ابنتها الوحيدة مصممة الأزياء ميرهام محمود الريس خلال زيارة للمنزل الذى عاشت وماتت فيه جميلة السينما وشهد أيام تألقها ونجوميتها الفنية، كما شهد أيام زهدها وقربها من الله وانشغالها بالعبادة عن صخب الدنيا والأضواء، وصعدت فيه روحها إلى باريها كما تمنت بشكل مفاجئ وبعد صلاة الفجر فى شهر رمضان.
وتحدثت ابنة مديحة كامل فى حوار مع الخليج 365 عن رحلة والدتها من الطفولة وحتى الصعود إلى قمة النجومية، وتفاصيل حياتها الشخصية وقصة حبها الوحيدة، وكشفت الأسباب الحقيقية وراء اعتزالها وقرارها ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ، وتفاصيل علاقتها بالشيخ الشعراوى وشادية وهالة فؤاد، وحقيقة الشائعات والمعلومات المتداولة عن أجمل وجه سينمائى وأسرار السنوات الأخيرة من حياتها بعيدا عن الأضواء وتفاصيل الأيام والساعات الأخيرة فى حياتها وقبل وفاتها المفاجئة بعد صلاة الفجر فى شهر رمضان.
وتضم الصور والمقتنيات صورة خاصة للنجمة الراحلة فى مراحل مختلفة من عمرها، ومنها صورها فى الطفولة وخلال المرحلة الإعدادية هى تؤدى دور رجل، وفى المرحلة الثانوية وهى تؤدى دور كليوباترا ورابعة العدوية، وتشارك فى عرض أزياء، فضلا عن صورها مرحلة تألقها الفنى مع يوسف وهبى وعمر الشريف ومع الزعيم ياسر عرفات، وصور مع ابنتها الوحيدة فى مراحل مختلفة، وأيضا صورة لوالد مديحة كامل ووالدتها.
كما تضم الصور بعض المقتنيات من منزل مديحة كامل ومنها صورة مصحف هدية من الشيخ الشعراوى وعليه عبارة إهداء "وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه"، وصور لعدد من الجوائز التى حصلت عليها النجمة خلال مشوارها الفنى، وصور لبعض اللوحات الزيتية التى رسمتها مديحة كامل، حيث كانت تهوى الرسم بالزيت والفحم وقضت بعض أوقاتها بعد الاعتزال فى ممارسة هذه الهواية إضافة إلى العزف على الأورج.
جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة مديحة كامل ولدت فى 3 أغسطس عام 1946 واعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1991 وانتقلت إلى رحمة الله فى شهر رمضان بتاريخ 13 يناير عام 1997
أحد جوائز الفنانة مديحة كامل
إهداء كتبه الشيخ الشعراوى
تجسد دور رابعة فى المرحلة الثانوية
تجسد دور رجل
تشارك فى عرض ازياء فى سن 17
تؤدى دور رجل فى المرحلة الاعدادية
جائزة الجمعية المصرية للسينما
جائزة فنية حصلت عليها مديحة كامل
دور رجل فى المرحلة الاعدادية
صورة قامت ابنتها بتركيبها ووضعها فى المدخل
صور ومقتنيات مديحة كامل
فستان من تصميم ابنتها حضرت به مهرجان
فى المرحلة الاعدادية
فى المرحلة الاعدادية تجسد دور رجل
فى دور كليوباترا بالمرحلة الثانوية
فى سن 17
لوحات رسمتها مديحة كامل
لوحة زيتية رسمتها مديحة كامل
مديحة كامل وابنتها
مديحة وابنتها ميرهام
مصحف هدية من الشيخ الشعراوى
مع ابنتها الوحيدة
مع الرئيس ياسر عرفات
مع الفنان العامى عمر الشريف
مع زوج ابنتها
مع يوسف وهبى فى احد المهرجانات
مقتنيات ورسوم مديحة كامل
ميرهام الريس ابنة مديحة كامل
ميرهام الريس خلال الحوار عن والدتها
والد مديحة ووالدتها
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