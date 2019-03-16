شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. مقتنيات وصور تنشر لأول مرة من منزل جميلة السينما مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر عدد من الصور والمقتنيات الخاصة بجميلة السينما الفنانة الراحلة مديحة كامل، اختصتنا بها ابنتها الوحيدة مصممة الأزياء ميرهام محمود الريس خلال زيارة للمنزل الذى عاشت وماتت فيه جميلة السينما وشهد أيام تألقها ونجوميتها الفنية، كما شهد أيام زهدها وقربها من الله وانشغالها بالعبادة عن صخب الدنيا والأضواء، وصعدت فيه روحها إلى باريها كما تمنت بشكل مفاجئ وبعد صلاة الفجر فى شهر رمضان.

وتحدثت ابنة مديحة كامل فى حوار مع الخليج 365 عن رحلة والدتها من الطفولة وحتى الصعود إلى قمة النجومية، وتفاصيل حياتها الشخصية وقصة حبها الوحيدة، وكشفت الأسباب الحقيقية وراء اعتزالها وقرارها ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ، وتفاصيل علاقتها بالشيخ الشعراوى وشادية وهالة فؤاد، وحقيقة الشائعات والمعلومات المتداولة عن أجمل وجه سينمائى وأسرار السنوات الأخيرة من حياتها بعيدا عن الأضواء وتفاصيل الأيام والساعات الأخيرة فى حياتها وقبل وفاتها المفاجئة بعد صلاة الفجر فى شهر رمضان.

وتضم الصور والمقتنيات صورة خاصة للنجمة الراحلة فى مراحل مختلفة من عمرها، ومنها صورها فى الطفولة وخلال المرحلة الإعدادية هى تؤدى دور رجل، وفى المرحلة الثانوية وهى تؤدى دور كليوباترا ورابعة العدوية، وتشارك فى عرض أزياء، فضلا عن صورها مرحلة تألقها الفنى مع يوسف وهبى وعمر الشريف ومع الزعيم ياسر عرفات، وصور مع ابنتها الوحيدة فى مراحل مختلفة، وأيضا صورة لوالد مديحة كامل ووالدتها.

كما تضم الصور بعض المقتنيات من منزل مديحة كامل ومنها صورة مصحف هدية من الشيخ الشعراوى وعليه عبارة إهداء "وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه"، وصور لعدد من الجوائز التى حصلت عليها النجمة خلال مشوارها الفنى، وصور لبعض اللوحات الزيتية التى رسمتها مديحة كامل، حيث كانت تهوى الرسم بالزيت والفحم وقضت بعض أوقاتها بعد الاعتزال فى ممارسة هذه الهواية إضافة إلى العزف على الأورج.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة مديحة كامل ولدت فى 3 أغسطس عام 1946 واعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1991 وانتقلت إلى رحمة الله فى شهر رمضان بتاريخ 13 يناير عام 1997



أحد جوائز الفنانة مديحة كامل



إهداء كتبه الشيخ الشعراوى



تجسد دور رابعة فى المرحلة الثانوية



تجسد دور رجل



تشارك فى عرض ازياء فى سن 17



تؤدى دور رجل فى المرحلة الاعدادية



جائزة الجمعية المصرية للسينما



جائزة فنية حصلت عليها مديحة كامل



دور رجل فى المرحلة الاعدادية



صورة قامت ابنتها بتركيبها ووضعها فى المدخل

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صور ومقتنيات مديحة كامل



فستان من تصميم ابنتها حضرت به مهرجان



فى المرحلة الاعدادية



فى المرحلة الاعدادية تجسد دور رجل



فى دور كليوباترا بالمرحلة الثانوية



فى سن 17



لوحات رسمتها مديحة كامل



لوحة زيتية رسمتها مديحة كامل



مديحة كامل وابنتها



مديحة وابنتها ميرهام



مصحف هدية من الشيخ الشعراوى



مع ابنتها الوحيدة



مع الرئيس ياسر عرفات



مع الفنان العامى عمر الشريف



مع زوج ابنتها



مع يوسف وهبى فى احد المهرجانات



مقتنيات ورسوم مديحة كامل



ميرهام الريس ابنة مديحة كامل



ميرهام الريس خلال الحوار عن والدتها