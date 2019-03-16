شكرا لقرائتكم خبر عن بطل The Flash يكتب سيناريو الجزء السادس من المسلسل.. هل ينجح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الممثل الشاب إيزار ميلر، على كتابة جزء جديد من مسلسل The Flash ، بمساعدة الكاتب الخيال العلمى الشهير جرانت موريسون، بعد اعتراضه على السيناريو.

وأشار التقارير، أن ذلك سيحدد مصير ميلر فى الفترة المقبلة وشخصيته البطل الخارق بارى آلين، سواء قبلت الشركة المنتجة السيناريو أم لا، ويرجع ذلك إلى رغبته فى اختيار قصة أعمق .

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وأضافت، على الرغم من أنه يفتقر إلى خبرات كتابة السيناريو إلا أنه ليس فى ضع سى ء لوجود كاتب الكوميدى الشهير موريسون إلى جانبه، قادر على المضى قدما بالشخصيات.

وتدور قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن والإثارة حول شخصية بارى آلين، وهو شخص لديه سرعة خارقة، والقصة مشتقة من مسلسل السهم، وتقع أحداثهما فى نفس العالم، وفلاش يتبع محقق الجرائم بارى آلين الذى يكتسب سرعة خارقة يستخدمها لمحاربة المجرمين، بما فى ذلك الآخرون الذين اكتسبوا أيضا قدرات خارقة.