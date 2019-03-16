شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لحظة وصول مايك تايسون مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الملاكم العالمى السابق مايك تايسون إلى القاهرة مؤخراً بهدف المشاركة فى أحد الأعمال السينمائية، الذى يتم تصويرها حالياً لتكون المشاركة الأولى له فى فيلم مصرى. على جانب آخر يعتبر مايك تايسون ملاكما أمريكيا ملقب بالرجل الحديدى، وذلك بعدما حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو فى عمر 20 عاما، ليستمر بعدها فى كسر سلسلة من الأرقام القياسية التى سجلها باسمه مما جعله يمتلك شعبية عريضة من المحبين، دفعته لدخول عالم التمثيل فيما بعد ليشارك فى مجموعة من أهم الأفلام.









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