"لا يمثلنا ونقف مع أشقائنا المسلمين".. نجوم هوليوود ينعون شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حرص عدد من ألمع نجوم هوليوود بينهم نجوم من أصل نيوزيلندي على نعي شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مصليي مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا صباح أمس الجمعة.

ونشر نجم الكوميديا الأمريكي جيم كاري صورة كاريكاتيرية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، علق عليها "قلبي مع نيوزيلندا، ودموعي علينا جميعًا".

كما نشر المخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي تغريدة استنكر بها الهجوم الإرهابي، وعلق: "قلبي انفطر، بلدي حزينة وأنا كذلك، وأشعر بالأسى لمثل هذا العمل الشنيع الذي وقع في بلدي، وحبي لمدينة كرايستشيرش وعائلات الضحايا والمجتمع الإسلامي وكل من اختار بلادنا لتكون بلدهم، هذا لا يمثلنا".

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وأعرب المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون عن استيائه، وقال: "النيوزيلنديون محطمون، قلوبنا مع هؤلاء الذين عانوا من هذا الحادث الأليم، ونقف جميعًا يدًا واحدة إلى جانب أشقائنا وشقيقاتنا المسلمين، وسنفعل كل ما في استطاعتنا لمساعدتكم على تضميد جراحكم والوقوف مجددًا مع هذا الحادث المأسوي".

أما المغني البورتوريكي ريكي مارتن فقد استنكر بشدة الحادث الإرهابي وأعرب عن سخطه من التغطية الإعلامية الغربية للحادث، وقال: "الرجل الذي قتل أكثر من 40 شخصًا وأسقط ما يقرب من 20 مصابًا، وصفه الإعلام الغربي بالقاتل المتطرف وليس الإرهابي.. لماذا؟ لأنه ببساطة ليس مسلمًا".

ونشر الممثل النيوزيلندي سام نيل تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: "هذا أبعد من جريمة إرهاب فظيعة في بلدنا الصغيرة، إلى المجتمع الإسلامي نحن معكم، نحن جميعًا النيوزيلنديين، نحن نبكي معًا".