رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية" يعلن اسم أول المكرمين في الدورة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد ساعات قليلة من افتتاح ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أعلن رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، عن اسم مخرج تونسي شهير سيكون من بين المكرمين في الدورة التاسعة 2020.

وقال سيد إن المهرجان وقع اختياره على المخرج التونسي الكبير أحمد بهاء الدين عطية، مضيفًا "المنتج جابي خوري، عضو اللجنة العليا للدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قال لي أهم شيء يتعمل الدورة المُقبلة تكريم المخرج التونسي الكبير، لأنه قدم أهم الأفلام في السينما التونسية والعربية والإفريقية".

جدير بالذكر أن ضيف شرف المهرجان في دورته الحالية والتي تُقام فعالياتها في الفترة من 15 إلى 21 مارس، هي دولة تونس، وشهد حفل الافتتاح تكريم المنتجة التونسية درة بوشوشة، والفنانة لبلبة.

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