محمود حميدة يعتذر عن عدم حضور "حرب كرموز" في "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعتذر الفنان محمود حميدة، الرئيس الشرفي لثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن عدم حضور فيلمه "حرب كرموز"، الذي يُعرض ضمن قسم "بانوراما الفيلم المصري 2018".

الفيلم يُعرض في قاعة المؤتمرات، في الأقصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكان مقررًا أن يشهد حضور حميدة، ليرد عقب انتهاء العرض على أسئلة الجمهور، إلا أنه اعتذر قبل الموعد بدقائق، بعد شعوره بالإجهاد بعد حضوره ندوة السينما التونسية ضمن احتفاء المهرجان بتونس دولة ضيف الشرف.

"حرب كرموز" قصة وإنتاج محمد السبكي، بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، روجينا، إيمان العاصي، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، محمد عز، سكوت آدكنز، إخراج بيتر ميمي.

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