ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد ابن بوسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة صور لمشاركتها في الاحتفال بعيد ميلاد ابن المطربة بوسي. ظهرت ياسمين في الصور رفقة بوسي ومجموعة من الأصدقاء، اللاتي احتفلن داخل أحد أماكن الألعاب الترفيهية. ياسمين عبدالعزيز تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"الملكة" من تأليف أمين جمال وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، ويشاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وهند عبدالحليم، وعواطف حلمي.

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