وفاء عامر تعليقًا على مشهد تمثيلي لابنها: أبدعت يا عمر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من مشهد تمثيلي لابنها "عمر"، علقت عليه بـ"برافو بجد يا عمر أبدعت يا حبيبي".

ولم تكشف عامر عن تفاصيل المشهد، الذي بدت فيه توجه ابنها أثناء أدائه المشهد.

يذكر أن وفاء عامر تشارك في بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة حورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، وياسر علي ماهر. وهو عمل من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

كما تشارك في مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش.

