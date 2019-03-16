تكريم نادين لبكي في إطلاق دراسة عمل الأطفال في الدول العربية

تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، تم إطلاق الدراسة الإقليمية بعنوان “عمل الأطفال في الدول العربية”التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك يوم الخميس 7 مارس/آذار 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي ضوء ما تقدم، وتقديراً للدور التي قامت فيه المخرجة اللبنانية نادين لبكي في دعم وتأييد قضايا حقوق الأطفال الأمر الذي تجسد جلياً خلال فيلمها “كفرناحوم” والحائز على جائزة لجنة التحكيم في الدورة 71 من مهرجان كان السينمائي الدولي للعام 2018 والذي ترشح لجوائز عالمية مرموقة منها جائزة الأوسكار لأفضل فيلم اجنبي لعام 2019 تم تكريمها خلال اعمال الفعاليات للجهود المبذلة في هذا المجال.

يأتي هذا التكريم بموازاة الانطلاقة التجارية لفيلم كفرناحوم في المنطقة إذ تم انطلاقه هذا الأسبوع في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر والأردن وسوريا. وقد زارت المخرجة بعض من هذه العواصم وكانت العروض يعود ريعها الى جمعيات تقوم بأعمال إنسانية.