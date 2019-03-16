شاهدي.. "القفازات" أحدث أزياء تيريزا ماي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا تكون سياسة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذات شعبية كبيرة حاليًا، إلا أن أزياءها تلقى اهتمامًا واسعًا.
يمكن وصف أسلوب تريزا ماي السياسي الحالي بأنه فوضوي، وقصير النظر وغير متناسق، إلا أن أسلوبها في الموضة كان أسهل قليلاً، فظهرت هذا الأسبوع بمعطف من طبقتين مع قلادات بألوان واضحة وأكثر من زوج من القفازات الجلدية.
وتفضل ماي القفازات من النوع القصير باللون الأسود أو الأسود المرصع، ورغم كونها إضافة تتناقض مع إطلالات رئيسة الوزراء؛ إلا أنها أصبحت شعبية جدًا.
ظهرت تلك القفازات على منصات عروض أزياء الخريف في Shrimps وريتشارد كوين وإردم وأوف وايت، كما ارتدتها عارضة الأزياء جيجي حديد، إذ ارتدت قفازات الأوبرا على مدار نصف أسبوع الموضة في باريس، وأخيراً، استخدمت الصيحة نفسها مراسلة "بي بي سي" لبرنامج الأخبار المسائي "إميلي مايتليس"، حيث ارتدت زوجًا من القفازات أثناء ظهورها على التلفاز.
المعروف أن القفازات ليست بالبدعة الجديدة، فقد كانت شائعة لسنوات طويلة، ورغم أنها تندثر بين الحين والآخر، إلا أنها تعود من جديد وبشدة لتثبت أناقتها في عالم الأزياء.
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