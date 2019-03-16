علي الحجار يطرح أغنية جديدة بعنوان " ليه الطريق"

طرح المطرب على الحجار، أغنية "ليه الطريق" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات مايكل عادل وألحان شادي مؤنس ، وتوزيع رفيق عدلي.

(علي الحجار) اكتشفه الموسيقار الراحل (بليغ حمدي) الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي تقدمه الدكتورة " رتيبة الحفني " ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له ( بليغ حمدي ) كلمات الشاعر الغنائي الكبير (عبد الرحيم منصور) أغنية (على قد ما حبينا) لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977 ثم اطلق بعدها "الحجار" ألبومه الأول الذي تضمن أربع أغنيات كتب عبد الرحيم منصور ثلاثة منها وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان " قالت" تحت اسمه المستعار كشاعر وهو (ابن النـــيل) ، و كان حلم (علي الحجار) منذ طفولته أن يغني رباعيات الشاعر والرسام والممثل والكاتب الراحل (صلاح جاهين)، وبعد جهد كبير بذله هذا الأخير في إقناع الموسيقار الراحل (سيد مكاوي) ملحن الرباعيات وأول من غناها أقنعه بإمكانيات (على الحجار) ، ووافق سيد مكاوي على غناء (الحجار) الذي نجح في أدائها بطريقة أكسبته المزيد من الانتشار، وجعلته واحداً من أهم المطربين في جيل الوسط .

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