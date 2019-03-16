شكرا لقرائتكم خبر عن في 14 يوم .. فيلم "Greta" يحقق 10 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "GRETA" الأمريكى إيرادات وصلت إلى 10 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 9 مليون دولار داخل االولايات المتحدة الأمريكية، ومليون دولار أمريكى حول العالم، منذ طرحه بدور العرض السينمائى فى 1 مارس الجارى، فيلم Greta يدور حول امرأة شابة تختار أن تكون صديقة لأرملة وحيدة، ومع سير الأحداث تكتشف أنها تخبئ أجندة مظلمة وقاتلة تجاهها.

الفيلم من بطولة إيزابيل هوبرت، كلوي جرايس موريتز، مايكا مونرو، جين بيري، جيف هيلر، باركر سويرز، براندون لي سيرز، آرثر لي، ومن إخراج نيل جووردان الذى شارك في التأليف مع الكاتب راي رايت

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