فيديو.. عاصى الحلانى يحتفل بعيد ميلاد ابنته "دانا" على طريقته الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان اللبنانى عاصى الحلانى بعيد ميلاد ابنته "دانا" فى جو عائلى ظهر فيه ابنه "الوليد" وابنته الأخرى "ماريتا"، وقدم لها خلال الحفل بعض أغنياته، بالإضافة إلى غنائه أغنية وليد توفيق الشهيرة الخاصة "انزل يا جميل"، كما أهداها أغنية "ع هدير البوسطة" للفنانة الكبيرة فيروز. Advertisements وكان عاصى الحلانى نشر تتدوينة خص بها ابنته بمناسبة عيد ميلادها قائلا: "لما ليل العمر طليتو، هالقد هاك الليل ضويتو، هالقد صار الليل فجر زهور، وزغار كيف اللَّيل عبيتو.. عقبال المية حبيبة عمري دانا". وطرح الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكي" منذ عدة أيام، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها. أغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.

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