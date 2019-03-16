شكرا لقرائتكم خبر عن بسبع أرواح.. سليم الأنصارى يعود للحياة مجددا فى برومو "كلبش 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وفاته فى الجزء الثانى من كلبش 2 يعود سليم الأنصارى للحياة مجددا، وذلك من خلال البرومو التشويقى الأول للجزء الثالث من مسلسله "كلبش"، للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث ظهر الأنصارى للجمهور بمزيد من الأكشن والتشويق والإثارة، فضلا عن مشاهد التفجير والثأر والقبض على المجرمين وخلافه.

وكانت شركة سينرجى طرحت البرومو التشويقى الأول للعمل، حيث حصل على إشادات كبيرة من حيث الأداء والتكنيك والصورة، وتتصاعد عدد مشاهداته على مواقع التواصل الاجتماعى.

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مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.