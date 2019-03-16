شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها بتمرين صعب فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تستعرض الفنانة ياسمين صبرى لياقتها ورشاقتها، من خلال أداء بعض التمارين الرياضية الصعبة فى الجيم، والتى تكون مثار إعجاب من جمهورها.



بوست الفنانة ياسمين صبرى



الفنانة ياسمين صبرى، نشرت صورا جديدة لها، خلال أداء أحد التمارين الرياضية الصعبة، ولقت استحسانا كبيرا من جمهورها الذين أشادوا برشاقتها، وكانت قد شاركت صورة لها من قبل أدت خلاله تمرين "فتح الحوض".





وتشارك الفنانة ياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، والذى يعتبر أول البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، والذى يضم كوكبة من الفنانين منهم وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.







