شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يقدم مسرحية "كلها غلط" لأول مرة فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لجولات مسرحية "كلها غلط" لمدربها ومخرجها النجم أشرف عبد الباقى، التى حققت نجاحا كبيرا فى جولتها الأولى بمحافظة بورسعيد فى بداية مارس الحالى، ومع إعلان خطة الباقى عن جولات محافظات الصعيد فى 27 مارس الحالى بدءا من محافظة المنيا، سيتوجه عبد الباقى وفرقته الجديدة للعرض فى محافظة أسيوط فى الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل.

وسيقدم عبد الباقى فرقته لأول مرة فى جولته الجديدة لأهل صعيد مصر، وذلك بداية من 27 وحتى 30 مارس الحالى، بمسرح نادى القوات المسلحة بمحافظة المنيا، وفى الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل بمسرح جامعة أسيوط.

والتقى عبد الباقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، للتنسيق حول عرض المسرحية بالمحافظة.

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مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية "جريما فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.