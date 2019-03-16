أحمد حاتم عن صورة جمعته بطفل سوري: يا رب يشوفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان المصري أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعته بطفل.

علق حاتم على الصورة: "طفل سوري قابلني في إشارة في لبنان، وأنا رايح المطار، معرفش إزاي عرفني في وسط الهو فيه ده، المهم قالي صورني ونزلها، وأنا سمعت الكلام أهو، يا رب يشوفها بقى".

يُذكر أن الفنان أحمد حاتم يُعرض له حاليًا فيلم " قصة حب" بطولته وهنا الزاهد، وياسر الطوبجي. وهو عنل من إخراج عثمان أبو لبن.