أحمد أمين: "الضحك سلاحنا الوحيد اللي نملكه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة سوداء كتب عليها جملاً يضعها في افتتاحية مسرحه "أمين وشركاه".

كُتب على الصورة: "برغم الظروف الصعبة اللي بتمر علينا من حوادث سواء في بلدنا خاصة أو الأمة العربية والإسلامية.. دائمًا بختار إن العرض وكل حاجة بتحاول تسعد الإنسان لازم تستمر لأن الابتسامة هي السلاح الوحيد اللي بين أيدينا واللي بيخلينا أقوى قدام أي ظروف صعبة بنمر بيها وبندعو ربنا يرحم كل اللي اختارهم ويصبر أهالينا".

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وعلق أمين على الصورة: "ده اللي بقوله لضيوف المسرح قبل كل عرض.. وربنا يصبرنا ويزيح كل الهموم".

يُذكر أن قناة "دي إم سي" عرضت أمس الحلقة الأولى من عروض "أمين وشركاه" بطولة أحمد أمين وعدد من الوجوه الشابة، وتأليف ورشة كتابة تُشرف عليها الكاتبة سارة هجرس والكاتب الشاب وجيه صبري. ​



