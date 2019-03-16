- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة سوداء كتب عليها جملاً يضعها في افتتاحية مسرحه "أمين وشركاه".
كُتب على الصورة: "برغم الظروف الصعبة اللي بتمر علينا من حوادث سواء في بلدنا خاصة أو الأمة العربية والإسلامية.. دائمًا بختار إن العرض وكل حاجة بتحاول تسعد الإنسان لازم تستمر لأن الابتسامة هي السلاح الوحيد اللي بين أيدينا واللي بيخلينا أقوى قدام أي ظروف صعبة بنمر بيها وبندعو ربنا يرحم كل اللي اختارهم ويصبر أهالينا".
وعلق أمين على الصورة: "ده اللي بقوله لضيوف المسرح قبل كل عرض.. وربنا يصبرنا ويزيح كل الهموم".
يُذكر أن قناة "دي إم سي" عرضت أمس الحلقة الأولى من عروض "أمين وشركاه" بطولة أحمد أمين وعدد من الوجوه الشابة، وتأليف ورشة كتابة تُشرف عليها الكاتبة سارة هجرس والكاتب الشاب وجيه صبري.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين: "الضحك سلاحنا الوحيد اللي نملكه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.