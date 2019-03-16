وحدة تابعة للجيش الأمريكي تطلق اسم "ذا روك" على إحدى دباباتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أطلقت إحدى وحدات الجيش الأمريكي على إحدى دباباتها الجديدة اسم "ذا روك"، تيمنًا بالممثل العالمي داوين جونسون.

ونشرت وحدة "التسليح الأولى" الخاصة بفرقة "بلاك هوك" التابعة للجيش الأمريكي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورة للدبابة الجديدة، طُبعت عليها جملة "داوين ذا روك جونسون".

ومن جانبه، أعاد النجم الأمريكي نشر التغريدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تعبيرًا عن امتنانه.

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وعلق: "أرسل تحياتي واحترامي لقسم التسليح الخاص بفرقة بلاك هوك، لتكريمهم لي بوضع اسمي على الدبابة الأكثر تطورًا في العالم، وشكرًا مجددًا على خدماتكم الجليلة".

لاقت الصورة إعجاب ما يقرب من مليون متابع لروك على حسابه.

يذكر أن ذا روك يواصل حاليًا تصوير عدد من مشاريعه السينمائية، منها الجزء الثاني لفيلم المغامرات "Jumanji" المقرر طرحه تجارياً نهاية العام الجاري، إلى جانب الجزء المنفرد من سلسلة "Fast & Furious" بعنوان "Hobbs & Shaw" المقرر طرحه تجاريًا مطلع شهر أغسطس المقبل. ​

