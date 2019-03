مصطفى شعبان وعائشة بن أحمد في كواليس "أبو جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بالفنان مصطفى شعبان، من كواليس مسلسل "أبو جبل".

يشارك في بطولة مسلسل "أبو جبل" دياب، محمود البزاوى، محمد علي رزق، غفران محمد، حسن حسني، محمد لطفي، عايدة رياض، وصلاح عبد الله. وهو عمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

علقت عائشة على الصورة قائلة: "لقد أبقيت الأفضل للنهاية I kept the best for last". وهي أغنية للمطربة الأمريكية فانيسا ويليامز.

​