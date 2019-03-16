ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء تدريباتها في "الجيم"، استعدادًا لدورها في مسلسل "حكايتي".

ظهرت ياسمين في الصورة بلياقة عالية، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها.

مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش.