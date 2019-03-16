محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جمعته بالفنان خالد الصاوي، من كواليس فيلم "ولاد رزق 2". علق داود على الصورة بقوله: "ولاد رزق 2، قريبًا". يذكر أن فيلم "ولاد رزق2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، كريم قاسم. وهو عمل من إخراج طارق العريان، حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي وأحمد داوود في كواليس "ولاد رزق2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.