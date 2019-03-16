ريكي مارتن: الإعلام لم يصف منفذ هجوم نيوزيلندا بالإرهابي "لأنه ليس مسلمًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

انتقد النجم البورتوريكي ريكي مارتن تغطية الإعلام العالمي للحادث الإرهابي الذي استهدف الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيريش بنيوزيلندا، وأسقط أكثر من 50 قتيلاً و20 مصابًا.

نشر مارتن صورة للإرهابي عبر حسابه على "إنستجرام"، مستنكرًا الحادث. وعلق: "الرجل الذي قام بقتل أكثر من 40 شخصًا وما يقرب من 20 مصابًا، كل الإعلام الغربي وصفه بالقاتل والمتطرف وليس بالإرهابي.. لماذا؟ لأنه ببساطة ليس مسلمًا".

لاقى تعليق مارتن استحسان الآلاف من متابعيه، الذين أيد معظم رأي المغني العالمي.

وقد آثار الحادث مشاعر الآلاف حول العالم، ومن بينهم أشهر نجوم هوليوود نيوزيلنديي الأصل، والذين نشر معظمهم بيانات نعي، ومنهم المخرج تايكا وايتيتي، والنجم سام نيل، إلى جانب المخرج والمنتج العالمي بيتر جاكسون، والذين استنكروا جميعًا الحادث معلنين وقوفهم إلى جانب المسلمين في بلادهم والتأكيد على حريتهم.