"جولدن جلوب" تكشف عن موعد حفل جوائز 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
كشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المعروفة باسم "جولدن جلوب" عن موعد حفل توزيع جوائزها لعام 2020، والذي تقرر لإقامته 5 يناير مطلع العام المقبل، وتذيعه مباشرةً وحصريًا شبكة "NBC" لمشتركيها فيما يقرب من 220 بلدًا ومنطقة حول العالم.
جاء القرار للفصل وعدم التضارب بين حفلي توزيع الجوائز الأشهر في العالم؛ "جولدن جلوب" و"أوسكار".
وشهد حفل توزيع الدورة 76 من "جولدن جلوب" الذي أقيم في يناير الماضي العديد من المفاجآت، منها فوز فيلم الدراما "Green Book" بجائزة "أفضل فيلم موسيقي/ غنائي"، وفوز فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" بجائزة "أفضل فيلم دراما"، إلى جانب فوز النجم الأمريكي من أصول مصرية رامي مالك بجائزته الأولى لـ"أفضل ممثل في دور رئيسي".
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