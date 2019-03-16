بحضور عائلته... راغب علامة يطلق مع أنغامي عملاً موسيقياً الأوّل من نوعه عالميًا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مارس 2019 07:33 مساءً - أحدٌ من المدعوين لم يتوّقع مضمون اللّقاء الذي نظّمته "أنغامي" مع السوبر ستار راغب علامة، بحيث اتجهت التوقعات بأنّ يتم تسليم درعٍ تكريميٍّ لراغب، نظرًا لعطاءاته الفنية ونجاحاته المستمرة منذ بداياته حتى اليوم، لكنّ واقع الأمر خالف كلّ التوقعات، إذ أطلق راغب وأنغامي في هذا اللقاء عملاً موسيقيًا وُصِف بـ "سابقة فنيّة عالمية".

إذاً كشف الطرفان – راغب وأنغامي- في لقاء جمع إلى جانب عائلة علامة حشداً من الصحافيين والإعلاميين في استوديوهات "Beirut Hall" في بيروت، فكرة فريدة ومبتكرة، هي طور التحضير وتحصل للمرّة الأولى لفنان عربي وعالمي.

تقوم الفكرة على تصوير 8 أغنيات لراغب تجمع بين قديمه وجديده، وهي أغنيات حفرت ذكريات في قلوب محبيه كـ "مغرم يا ليل"، "قلبي عشقها"، "علمتيني أحب الدنيا" وغيرها، بالإضافة إلى أغنية خاصة بيوم الأم وأغنية جديدة بعنوان "صدفة"، كتبتها ولحنتها أماني النوري.

"الخليج 365 نت" حضرت الجلسة الغنائية والتقت راغب، كما التقت نجليه خالد ولؤي اللذين كانا يرافقانه، وفاجأت جيهان زوجة راغب الحضور بمجيئها إلى مكان التصوير، فكانت فرصة للقاء الصحافة مع راغب وعائلته بمكان لا شيء فيه غير اللون الأبيض.

راغب علامة: هدفنا أن نكون السباقين

خلال فترة الاستراحة بين أغنية وأخرى التقت "الخليج 365 نت" بـ راغب الذي حدثنا عن السرّ الذي يربطه باللون الأبيض فقال: "أحب هذا اللون ولكن لا أعتمده بشكل دائم، وأسعى دائماً إلى أن يكون اللون يناسب المكان ويكون مناسباً للمناسبة التي نعمل عليها".

وعن الأغنية الأقرب إلى قلبه من الأغنيات التي يقوم بتصويرها، رفض راغب الاختيار، وقال: "هذه الأغنيات شكلت تاريخاً من النجاح مع الجمهور خلال مسيرتي الفنية، واليوم نقوم بجمعها وتصويرها مع "أنغامي" بديكور وحلّة جديدة وبصورة إيجابية". وأضاف: "أنا أول مرة أقوم بهذا العمل".

ولكن أنت أيضاً أول شخص يقوم بهذا العمل عربياً؟

(يضحك) أظن ذلك، نحب أن نكون دائماً السباقين وأن نقدم كل جديد للجمهور و "أنغامي" تطبيق ومؤسسة حقيقة تفاجأت بنجاحها الكبير بعد هذا العمل الجبار، وما تشاهدونه اليوم هو تطور جديد لـ أنغامي وآفاق كبيرة مستقبلياً

هل سيكون لراغب أي مشاركة في غناء أي تتر لمسلسل رمضاني ؟

لا يوجد أي شيء من هذا النوع. فقط نعمل الآن على التحضير لأغنيات جديدة.

جاد شويري: لا شيء يوفي راغب قيمته

خلف هذا المشروع يقف المخرج اللبناني جاد شويري الذي تحدث لـ"الخليج 365 نت": "نقيم اليوم حفلا صغيرا لراغب مع "أنغامي" واخترنا أجمل الأغنيات من ريبورتوار جميل لراغب، أغنية لعيد الأم وهناك أغنية جديدة بعنوان "صدفة" أيضًا".

وتابع: "قمنا بشيء لافت لقيمة راغب ولكن لا شيء يقدر أو يمكنك أن تقدمه لتكفي راغب قيمته".

الفكرة جديدة إلى حد كبير على الأقل عربياً؟

الفكرة لا أتصور أنها حصلت مع أي فنان عالمي حتى. وما نقوم به اليوم هو جمعنا كل محبّي راغب الذين أتو من مختلف الدول العربية ليشاركوه هذه الجلسة المصورة الجديدة من نوعها، وهو عمل مميز بينه وبين "أنغامي".

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خالد علامة: دائماً أسعى لأكون موجودا مع والدي

خالد، نجل راغب الذي دائماً يشكل مصدر دعم لوالده يسعى لأن يكون موجوداً إلى جانبه في كل حفلاته أو تسجيل أغنياته، قال لـ"الخليج 365 نت": "وجودي أنا وشقيقي لؤي مع والدي هو لدعمه مثل ما نفعل دائماً، ونسعى إلى أن نكون معه في كل المناسبات".

أنت تحت الأضواء أكثر من شقيقك لؤي؟

لؤي لا يحب كثيراً الأضواء وأنا عكسه، كما أنه لا يحب أن تلتقط صور له.

أي أغنية من الأغنيات التي يصورها والدك اليوم هي الأقرب إلى قلبك؟

كل واحدة لها مكانة خاصة في قلبي وحاليا "اللي باعنا" من أكثر الأغنيات التي أرددها.

لؤي علامة: لا أخجل من الكاميرا و"نسيني الدنيا" أغنيتي المفضلة

لؤي علامة أكد لـ"الخليج 365 نت" أنه "لا يخجل من الكاميرا ولكنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء ، وكل ما يقوم به هو سعيه لدعم والده، ويكون إلى جانبه ومعه.

ما الأغنية الأقرب إلى قلبك من أغاني والدك؟

"نسيني الدنيا" أحبها جداً.

ماذا قالت زوجة راغب جيهان علامة، التي حضرت إلى مكان التصوير ،عن راغب وعائلتها؟ حوار تتابعون تفاصيله قريباً في مجلة "الخليج 365". كما يمكنكم متابعة اللقاءات المصورة مع راغب وخالد ولؤي وجاد وجيهان قريباً على موقعنا.

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